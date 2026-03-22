22日に放送された『サンデーモーニング』（TBS系）の人気コーナー『スポーツご意見番』に出演した落合博満氏と中畑清氏はが、巨人の開幕投手に内定したドラフト1位・竹丸和幸について言及した。落合氏は「新人を使うということは相手にデータがないですから、嫌ですよ。うまくハマるか、ハマらないかどっちかですよ」と話せば、中畑氏は「苦肉の策かなと感じがします。開幕カードは阪神なんですよ。今年は阪神が優勝候補と見て