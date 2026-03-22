22日に放送された『サンデーモーニング』（TBS系）の人気コーナー『スポーツご意見番』に出演した落合博満氏と中畑清氏が、WBCを総括した。今大会はベネズエラの初優勝で終えた。落合氏は「投打にきっちりとした選手がいましたね。ほとんどメジャーリーガーでしたから、野球の運び方、勝ち方をよく知っているんだと思う」と優勝したベネズエラを評価。そのベネズエラに準々決勝で敗れた侍ジャパンについて中畑氏は「日本がや