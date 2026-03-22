福岡県警早良署は22日、福岡市早良区祖原付近の道路上で21日午後11時45分ごろ、男が通行中の女性に下半身を見せる事案が発生したとして、防犯メールで警戒を呼びかけた。男は20〜30歳くらいで身長170程度のやせ形。黒色服上下、黒縁眼鏡という特徴だった。