北海道・帯広警察署は2026年3月21日、帯広市に住む無職の男（78）を住居侵入の疑いで逮捕しました。男は3月20日午後0時半ごろ、帯広市の共同住宅の一室に、玄関ドアから侵入した疑いが持たれています。警察によりますと、この部屋には20代女性が一人で暮らしていて、カギのかかっていない玄関ドアから侵入してきた男と部屋の中で鉢合わせになったということです。男は女性から部屋を出ていくように促され、出ていったということで