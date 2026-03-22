北海道苫小牧市で2026年3月21日、車が燃える火事がありました。けが人はいないということです。苫小牧市旭町2丁目で、21日午後1時50分ごろ、車の所有者の男性から「駐車場に停めている車から火が出ました」と消防に通報がありました。火はおよそ15分後に消し止められましたが、車の前方部のエンジンルームなどが燃えたということです。警察によりますと、車にはあわせて3人が乗っていましたが、全員避難して無事でした。警察