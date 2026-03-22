気象台は、午前9時31分に、なだれ注意報を留萌市、士別市、名寄市、和寒町、剣淵町、下川町、美深町、音威子府村、中川町、幌加内町、増毛町、小平町、苫前町、羽幌町、天売焼尻、初山別村、遠別町、天塩町に発表しました。【警報エリアを確認】【なだれ注意報】北海道・留萌市、士別市、名寄市、和寒町、剣淵町、下川町などに発表（雪崩注意報） 22日09:31時点上川、留萌地方では、23日までなだれに注意してください。【なだれ注