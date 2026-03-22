俳優田中要次（62）が21日放送のテレビ大阪「大阪おっさんぽ」（土曜後6・58）に出演。実家について語った。実家は築150年を超えているといい、「今、民泊にして使ってます」と告白。「“泊まれる芸能人の実家”で売ってます」と笑った。実家は長野県木曽町にあり、宿泊料金は「魯芭伍屋（ろばごや）6858」と名付けられた棟が1泊1万8000円、「kura3夢倉座」が同1万2000円。食事などのサービスはなく家を貸しているだけだとい