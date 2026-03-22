野球教室で子どもたちに打撃指導をする松井秀喜さん（右）＝21日、ニューヨーク近郊（共同）【ニューヨーク共同】米大リーグのヤンキースなどで活躍した松井秀喜さんが21日、ニューヨーク近郊で開いた野球教室で取材に応じ、プロ野球巨人の後輩で今季からブルージェイズでプレーする岡本和真について「守備もうまいし、応援したい」とエールを送った。岡本も出場したWBCで日本代表は準々決勝で敗退した。松井さんは宮崎合宿に