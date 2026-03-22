【ワシントン＝向井ゆう子】米国のトランプ大統領は２１日、自身のＳＮＳに、国土安全保障省の予算成立に合意しなければ、移民・税関捜査局（ＩＣＥ）の捜査官を２３日に各地の空港に派遣すると投稿した。野党・民主党に予算に同意するように迫った形だ。米国では、不法移民対策をめぐる与野党対立から、同省関連の予算が成立しない状態が続いている。空港の保安検査を担当する運輸保安局は同省傘下にあり、無給となった職員の