ドバイレーシングクラブは、ドバイワールドカップデー（３月２８日、メイダン競馬場）でドバイ・シーマクラシック・Ｇ１（芝２４１０メートル）に挑むカランダガン（セン５歳、仏国・Ｆグラファール厩舎、父グレンイーグルス）が現地に到着したことを２２日未明に公式Ｘ、インスタグラムで報告。ドバイ・ターフ（芝１８００メートル）に出走するオンブズマン（牡５歳、英国・Ｊ＆Ｔゴスデン厩舎、父ナイトオブサンダー）も到着し