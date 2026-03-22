◆センバツ第４日▽１回戦神戸国際大付−九州国際大付（２２日・甲子園）昨秋の明治神宮大会決勝の再戦が１回戦で実現。同大会の王者で、４年ぶり４度目の出場となった九州国際大付（福岡）が初回、先取点をたたき出した。先頭の１番・柴原奈旺芙（なおふみ）内野手（３年）が中前安打で出塁し、犠打が敵失を呼び込み、さらには暴投も絡んで１死二、三塁とチャンスメークすると、４番で主将の城野慶太捕手（３年）が遊撃へ