◆セリエＡ▽第３０節パルマ０―２クレモネーゼ（２１日、エンニオ・タルディーニ）パルマの日本代表ＧＫ鈴木彩艶（ざいおん）はホームのクレモネーゼ戦で左手の骨折から復帰後、２戦連続先発フル出場を果たしたが、降格圏のクレモネーゼに０―２で敗れた。後半９、２３分に失点した。前節トリノ戦の１―４での敗戦に続き、チームは連敗。鈴木は試合後、コメントを残さなかった。パルマは１２位、勝ったクレモネーゼは１７位に