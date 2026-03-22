人気声優の上坂すみれさん（34）が2026年3月16日、自身のインスタグラムを更新。制服ショットを披露した。「せつなさん仕様の髪型です！」上坂さんは、「みなさま、すこやかにお過ごしでしょうか？」といい、セーラー服を着てしゃがむ姿や後ろを振り返るバックショットなどを投稿した。「お写真は『暴力万歳』PVの際に着させていただいた、六道せつなさんのコスプレ〜！」と説明し、「せつなさん仕様の髪型です！喧嘩が強くなった.