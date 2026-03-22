人と同じことをしていては、成功者になるのは難しい。だからこそ安易な近道を選ぶのではなく、価値ある取り組むべき事 子（し）曰（いわ）く、異端（いたん）を攻（おさ）むるは、斬（こ）れ害（がい）あるのみ。 ＜訳＞先生がいわれた。王道といわれる道を学んでもいないのに、裏の道や別の道を専攻することは、害にしかならない。 異端とは、その世界や時代で正当と考えられている信仰や思想などから、はずれていることをい