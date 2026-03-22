飲むだけで痩せる！？内臓脂肪を減らすには緑茶が最強と言われる理由 食前・食後に飲んで血糖値上昇を防ぐ 緑茶は内臓脂肪を減らしたい人にとって強い味方です。食事のときに飲むのはもちろん、お酒を飲む際の口直しにも緑茶を飲むとよいでしょう。緑茶の渋み成分であるカテキンはポリフェノールの一種。食後の血糖値の上昇を抑える働きがあり、中性脂肪の合成を防ぐのです。 また、β‐カロテンやビタミンＣといった抗