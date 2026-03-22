最初の10秒で人の印象は6割決まる？初対面の印象が その後の関係性を支配する！ 最初の10秒が大きな印象になる 前項で説明した単純接触効果を利用して頻繁に顔を合わせても、なかなか親しくなれないこともあります。その原因は最初に出会ったときの印象にあることが多いのです。 これは「初頭効果」と呼ばれ、その人と会った最初の10秒で印象が決まってしまうというもの。一般的には相手のイメージの６割はそこで決まると