イランで拘束されていた日本人の1人が解放され、帰国したことがわかりました。外務省によりますと、イランで拘束されていた2人の日本人のうち1人が現地時間今月18日に収容施設から釈放され、20日にイランを出国。アゼルバイジャン経由で22日午前8時半ごろ、帰国したということです。健康状態に問題はないということです。外務省関係者によりますと、NHKのテヘラン支局長とみられる拘束されているもう1人の日本人については、現時点