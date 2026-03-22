「カーリング・世界選手権」（２１日、カルガリー）準決勝が行われ、日本代表のロコ・ソラーレは地元カナダに３−１１で敗れ、第８エンド終了後に負けを認める「コンシード」。３位決定戦にまわることになった。カナダはミラノ・コルティナ五輪銅メダルのチームホーマンではないものの、世界チームランキング５位の強豪・チームエイナーソンが出場。黒星だった１次リーグの雪辱をしたい日本だったが、なかなかアイスが読み切