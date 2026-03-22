アメリカでは国土安全保障省への予算が可決されず、一部の空港で混乱が起きています。トランプ大統領は21日、民主党が予算成立に合意しなければ、ICE（移民税関捜査局）の捜査官を各地の空港に派遣すると表明しました。国土安全保障省への予算は2月中旬から可決されておらず、空港職員への給与は未払いが続いていることから、一部の空港では職員が出勤せず保安検査に数時間かかるなど混乱が広がっています。トランプ大統領は21日、