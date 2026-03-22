ゴールデンステイト・ウォリアーズのステフィン・カリーが、復帰に向けた最終段階にある模様。現地メディア『ESPN』は3月22日（現地時間21日、日付は以下同）、ウォリアーズが数日中にカリーをコンタクトありのスクリメージ（実戦形式の練習）に参加させる方針であると報じている。 カリーは1月31日のデトロイト・ピストンズ戦を最後に戦列を離れており、22日のアトランタ・ホ&#