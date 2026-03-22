エヌケー貿易はこのほど、ドイツ生まれの革新的ゲーミングギア「MoveMaster」の国内販売と正規サポートを本格的に開始した。価格は4万3780円で、公式ショップではすでに売り切れ。次回入荷は4月上旬の予定。●ドイツの職人技が光る 異次元の操作体験を、君に！MoveMasterは「時代遅れとなったコンピューター操作の手法を塗り替えること」を目的に、ゲーマー自ら開発したという、見るからに特殊な形状のコントローラー。接続方