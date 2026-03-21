「ミキオサカベ（MIKIOSAKABE）」が、没入型のホラーアトラクションを運営する「オバケン」とタッグを組み、2026年秋冬コレクションをインスタレーション形式で発表した。会場となったのは、港区芝にひっそりと佇む築90年の古民家「凶遡 咽び家（きょうそ むせびや）」。特別お化け屋敷「ステインド（STAINED）」と題された同インスタレーションで、デザイナーの坂部三樹郎はなぜ「ホラー」という極端な演出手法をとったのか。【