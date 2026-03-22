◆米大学野球スタンフォード大４Ｘ−３ユタバレー大（２１日、米カリフォルニア州スタンフォード＝サンクンダイヤモンド）スタンフォード大の佐々木麟太郎内野手（２年）が２１日（日本時間２２日）、本拠のユタバレー大戦に「１番・一塁」でスタメン出場し、６号本塁打とサヨナラ打を放って勝利の原動力となった。麟太郎は１―３の８回先頭で迎えた第４打席で、相手左腕の高め変化球をとらえ、右越えの６号ソロを放った。飛