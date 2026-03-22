ホワイトソックスの村上宗隆内野手（２６）が２１日（日本時間２２日）、敵地レッズ戦に「４番・一塁」でスタメン入りした。ＷＢＣを挟んでオープン戦は４試合連続安打、打率３割５分と好調をキープしている。村上は昨シーズン終了後にポスティング制度を利用してヤクルトからホワイトソックスに移籍。ＷＢＣ日本代表に合流する前の２月は米国でオープン戦４試合に出場し、打率３割８分５厘、２打点。２本の二塁打をマークして