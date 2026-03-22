◆カーリング世界選手権（２２日、カナダ・カルガリー）準決勝で日本代表ロコ・ソラーレがカナダに３−１１で完敗。前半から大量失点し流れを奪えなかった。日本時間２３日の午前０時から行われる３位決定戦に進み、１６年の銀メダル以来、１０年ぶりの表彰台を狙う。１次リーグ（Ｌ）で敗れたカナダとの再戦。第１エンド（Ｅ）からいきなり大量３点を奪われる展開となった。日本は何とかついて行くが第３、４Ｅも２点ずつ失