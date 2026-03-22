決勝T初戦でトルコ撃破も…カーリングの女子世界選手権がカナダ・カルガリーで21日（日本時間22日）に行われ、日本代表ロコ・ソラーレは準決勝でカナダに3-11で完敗した。銅メダル獲得を目指し、22日（同23日）にスウェーデンとの3位決定戦に臨む。この日午前の決勝トーナメント1回戦でトルコを撃破。1次リーグで敗れた借りを返したロコ・ソラーレだったが、準決勝でカナダに屈した。序盤から苦しい展開だった。第1エンド（E