カナダとの準決勝カーリングの女子世界選手権がカナダ・カルガリーで21日（日本時間22日）に行われ、日本代表ロコ・ソラーレは準決勝でカナダと対戦。3-11で敗れたこの試合、第7エンド（E）終了時に大珍事が発生した。この日午前の決勝トーナメント1回戦でトルコを撃破。1次リーグで敗れた借りを返したロコ・ソラーレは、準決勝でカナダと対戦した。序盤から苦しい展開だった。第1エンド（E）にいきなり3失点。有利な後攻の