ネットフリックスが、アニメ映画「KPOPガールズ！デーモン・ハンターズ」を題材にした大規模ライブ・アリーナツアーの実現に向け、検討を進めていることが分かった。ブルームバーグが18日に報じたもので、同社はコンサート・プロモーターと協議を行っているという。 【写真】アカデミー賞で悲劇授賞式スピーチ打ち切られたユ・ハン・リー