三豊市で住宅火災 住人の男性(58)と連絡が取れず 3月22日、三豊市で住宅が焼ける火災がありました。この家に住む58歳の男性と連絡が取れていません。 警察によりますと、午前4時ごろ、三豊市仁尾町仁尾で「近くの家が燃えている」と119番通報がありました。消防が駆けつけ、約2時間20分後に鎮圧しました。 警察によりますと男性と連絡が取れていないということです。