【永田町番外地】#69【独自】国民民主の千葉県連“激ヤバ”パワハラ証拠音声を入手！問われる玉木代表のガバナンス能力「確たる理念がない政党が、もう消え去るのではないかと言われている」自民党の鈴木俊一幹事長が17日、結党70年の党ビジョンを策定する会合で漏らしたこの一言がネット上に思わぬ波紋を広げている。まずは毎日新聞が「中道改革連合を念頭にした発言か」との見出しで報じたのに対し、永田町の“スッポン亀”（