【桧山珠美 あれもこれも言わせて】【写真】元宝塚月組男役が「完全なる飼育」主演！月船さららを直撃東日本大震災から15年経つ。13日のドキュメンタリードラマ「3.11〜東日本大震災15年福島第一原発事故命の戦い〜」（フジテレビ系）は意欲的な試みだった。福島第1原発への放水活動にあたった陸上自衛隊が撮影した記録映像を独自入手。それを軸に当時の現場を再現、原発近くの病院で働く医師や看護師の奮闘を描いた。震