記事ポイント3月19日から予約受付を開始。5月15日に本館リニューアル客室が開業。全室に天然温泉とサウナを用意。奥湯河原 結唯は3月19日から、本館フルリニューアル客室の予約受付を始めます。5月15日に開業するのは、1フロア1室で過ごせる私邸型ラグジュアリー客室です。都心から約90分の奥湯河原で、自然と温泉にゆったり浸る滞在が楽しめます。 奥湯河原 結唯「本館フルリニューアル客室」 予約開始日：3月19