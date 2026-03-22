記事ポイント5月21日に数量限定で発売。20gで5,940円の薬用美容液です。ナイアシンアミドと5種類の和漢混合エキスを配合。シワ改善と美白ケアを1本で進めたい人に向けた美容液が、2026年5月21日に登場します。ハーバーの「薬用 ホワイト＆リンクルセラム」は、有効成分ナイアシンアミドでシワとシミ予防に同時に向き合えるアイテムです。毎日のスキンケアで、目元や口元など年齢サインが気になる部分を集中的に整えたい人におすす