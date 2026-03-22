20日に大田（テジョン）で発生した自動車部品工場火災に連絡が途絶えた従業員14人が全員死亡しているのが見つかった。◇崩壊した建物2階で発見…探知犬が見つける大田大徳（テドク）消防署は21日午後6時30分に火災事故現場で会見を開き、「午後5時ごろ最後に残った行方不明者3人を崩れた建物2階駐車場の水タンク付近で収容した」と明らかにした。事故直後に連絡が途絶えた従業員14人は20日午後11時3分に40代の男性をはじめ相次ぎ収