記事ポイント京都御所から徒歩約10分の一棟貸し町家宿。二つの寝室を備え、最大8名で宿泊できます。露天風呂と1階・2階のシャワールームを用意。京都御所南エリアで、露天風呂付きの高級一棟貸し町家宿「鈴 京都御所南 喜承庵」がリブランドオープンしました。京町家の趣を残した空間に、現代の滞在ニーズに応える設備をそろえた宿です。京都らしい風情を感じながら、プライベートな時間をゆったり楽しめます。 レアル「鈴 京