女優の鳴海華帆（22）が21日、自身のインスタグラムを更新し、大学卒業を報告した。「先日、大学を卒業しました」と報告。「素敵な仲間と出会えたかけがえのない大学生活でした。何気ない日常もひとつひとつが大切な宝物です」とつづった。「支えてくださった先生や、家族、マネージャーさん、関わってくださった皆様に心から感謝しています」と記した。「まだまだ学ぶことばかりですが、これまでの経験や出会いを大切にし