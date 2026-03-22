米男子ゴルフのバルスパー選手権は21日、フロリダ州パームハーバーのイニスブルック・リゾート（パー71）で第3ラウンドが行われ、49位で出た久常涼が69をマークし、通算2アンダー、211で25位に浮上した。71で回った金谷拓実は1アンダーの38位、平田憲聖は1オーバーの60位に後退。任成宰（韓国）が通算11アンダーで首位を守った。（共同）