◇カーリング女子世界選手権第8日日本 3―11 カナダ（2026年3月21日カナダ・カルガリー）日本代表ロコ・ソラーレは準決勝で世界ランキング2位の地元カナダに3―11で敗れ、準優勝した2016年以来10年ぶりの決勝進出はならなかった。21日（日本時間22日）の3位決定戦に回った。リード吉田夕梨花、セカンド鈴木夕湖、サード吉田知那美、スキップ藤沢五月の4人で臨んだロコは、先攻の第1エンドにいきなり3失点。ハウス内にス