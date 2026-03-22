【ワシントン＝向井ゆう子】米ニュースサイト・アクシオスは２１日、米国のトランプ政権が、イランとの和平交渉についての検討を始めたと報じた。現時点で米国とイランは直接接触していないが、エジプト、カタール、英国が両国間でメッセージを伝達しているという。米当局者らの話として伝えた。エジプトとカタールは、米国とイスラエルに対し、イランは交渉に関心を示しているが、非常に厳しい条件を提示していると伝達した。