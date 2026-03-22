「カーリング・世界選手権」（２１日、カルガリー）準決勝が行われ、日本代表のロコ・ソラーレは地元カナダに苦しい戦いを強いられ、第７エンド終了後に負けを認める「コンシード」をしようとしたが、大会ルールで決勝トーナメントは８エンドまで行わなければならず、ルール勘違いで苦笑い。第８エンドは淡々と進め、最後にスキップの藤沢五月がローリングしながらのパフォーマンスショットで締めくくった。４−１１で敗れ、３