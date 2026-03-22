エレコムは、多摩電子工業の完全親会社であるTEJホールディングスの全株式を取得し、完全子会社化すると発表した。株式の譲渡実行日は4月30日の予定。 コンビニ商流とECノウハウの融合へ TEJホールディングスは2020年1月に設立された、多摩電子工業の持株会社。 多摩電子工業は、USB充電器やモバイルバッテリーなどを展開しており、「Permier（ペルミアー）」シリーズといった自社