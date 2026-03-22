コヴェントリー（イングランド2部）に所属するMF坂元達裕が、今シーズン7ゴール目を記録した。チャンピオンシップ第39節が21日に行われ、コヴェントリーはスウォンジーと対戦。坂元が4試合連続で先発出場を果たした一戦は、32分にブランドン・トーマス・アサンテのPKで先制すると、38分にはマット・グライムスのゴールでリードを広げた。さらに、43分にはこぼれ球に反応した坂元が右足を振り抜いてダメ押しゴールを挙げた。