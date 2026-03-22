完勝したゲームで、自らも目に見える結果を残した。現地３月21日に行なわれたチャンピオンシップ（イングランド２部）第39節で、MF坂元達裕が所属する首位のコベントリーは、11位のスウォンジーと敵地で対戦。３−０で勝利した。この試合に先発した坂元は、２−０で迎えた43分に、チーム３点目を奪取。右サイドからのクロスのこぼれ球に素早く反応した29歳レフティが、右足を振り抜く。シュートは相手に当たってコースが変わ