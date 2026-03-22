アイドルグループ「トウトイナ。」七瀬ひまり（22）が21日、自身のインスタグラムを更新し、大学卒業を報告した。「理学部を卒業しました4年間、学業とアイドルの両立頑張りました！」とはかま姿で学位記を持つ写真を公開した。「アイドルを始めるときに、学校のことは卒業するまでは公表せず頑張ろうと決めて、最後まで頑張れました！授業も、実験も、研究も、本当に大変な日々でしたが、自分なりに頑張れたと思います