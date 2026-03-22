昨年末に刊行され、今ベストセラーとなっている『棺桶まで歩こう』（幻冬舎）が話題だ。著者は、「あなたが生きているのは医療のおかげではなく、あなたの根性のおかげ。人は歩けるうちは死にません」と説く、在宅緩和ケア医の萬田緑平先生。医療との向き合い方を変えて、最期まで自分の力で生きるための心構えを聞いた。【写真】萬田先生のベストセラー著書医療のおかげではなく自分の“根性”で生きている「僕の診療所に来るの