◇カーリング女子世界選手権第8日日本 ― カナダ（2026年3月21日カナダ・カルガリー）日本代表ロコ・ソラーレは準決勝で世界ランキング2位の地元カナダと対戦。2―10とリードされた第7エンド終了後、相手の勝利を認める「コンシード」を宣言しながら認められず、試合続行となるハプニングがあった。リード吉田夕梨花、セカンド鈴木夕湖、サード吉田知那美、スキップ藤沢五月の4人で臨んだロコは、先攻の第1エンドにいき