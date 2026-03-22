富山市八町の国道８号交差点で乗用車２台が衝突し、男子中学生と母親が死亡した事故で、富山県警は２１日未明、自動車運転死傷行為処罰法違反（危険運転致死）容疑で逮捕した舟橋村舟橋、会社員杉林凌容疑者（２６）を現場に立ち会わせ、実況見分を行った。杉林容疑者はこの日の午前３時４０分頃、現場に降り立った。フードをかぶりマスク姿で、捜査員に連れられながら周辺を歩き、時折指さすしぐさを見せた。当時の状況などに