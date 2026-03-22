ＭＬＢは２１日（日本時間２２日）、ＭＬＢ３０球団の投手陣パワーランキングを公開。大谷翔平投手、山本由伸投手、佐々木朗希投手らを擁するドジャースが１位にランクされた。先発陣は日本人投手３人に加え、グラスノー、シーハン、故障から復帰して複数イニングを消化しているライアンなどがそろっており、調整が遅れているスネルの不在を感じさせないような陣容となっている。リリーフ陣でも昨オフ、最大の課題だったクロー