『Indeed R-1グランプリ2026』で優勝したお笑い芸人・今井らいぱちが22日、自身のXを更新し、母校についてつづり、滋賀県大津市が沸いている。【写真】M-1王者たくろう赤木＆R-1王者今井らいぱち、中学が一緒だった“ピン芸日本一決定戦”『Indeed R-1グランプリ2026』は、カンテレ・フジテレビ系で21日夜に生放送され、過去最多6171人のエントリーの中から、らいぱちが優勝に輝き、24代目王者の称号と優勝賞金500万円を手にし