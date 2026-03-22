会社員が主に納める収入に関する税金は、所得税と住民税です。所得税と住民税は税金を支払うタイミングが異なり、前年の収入に基づいて計算された金額を翌年度に分割して支払います。 このため、年末調整で税金関係が済んだにもかかわらず、住民税が別途徴収されることになります。本記事では、年末調整と住民税の関係について解説していきます。 所得税と住民税は支払い方に違いが 原則として会社員として収入を得